Телескоп James Webb сфотографировал шесть крупных галактик ранней вселенной

Астрономы выявили шесть сверхкрупных галактик ранней вселенной с помощью телескопа James Webb. Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инфракрасный телескоп James Webb был запущен на орбиту в конце 2021 года. Одной из его главных целей было наблюдение молодой вселенной: из-за качества своей оптики телескоп может увидеть объекты на расстоянии в многие миллиарды световых лет. За счет этого прибор открывает "окно в прошлое" для астрономов и позволяет восстановить хронологию эволюции галактик.

Считается, что первые галактики появились через 300-400 млн лет после Большого взрыва. Долгое время ученые считали, что в то время они были небольшими и росли медленно, но наблюдения последних десятилетий показали, что это не так - крупные галактики существовали уже в первый миллиард лет существования вселенной при ее общем возрасте 13,8 млрд лет.

На новых снимках James Webb астрономам удалось увидеть галактики, удаленных от Земли на более чем 13,1 млрд световых лет. Они наблюдаются в состоянии, в котором находились спустя 500-750 млн лет после Большого Взрыва.

К удивлению астрономов, им удалось обнаружить на снимках James Webb сразу шесть крупных галактик, чья масса превышала солнечную примерно в 100 млрд раз. Это делает их сопоставимыми по размерам с Млечным Путем, а также галактиками Андромеды и Водоворот, относительно крупными спиральными галактиками современной Вселенной.

Эти наблюдения идут вразрез с большинством современных космологических моделей, что вероятно потребует коренной их переработки.