Интересная система водного хозяйства обнаружена в древнем городе в Хубэе

Эффективная система водного хозяйства обнаружена при раскопках древнего города Шицзяхэ в среднем течении реки Янцзы, сообщает Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Ров, система дамб и прочие ирригационные сооружения были обнаружены при раскопках города возрастом около 5000 лет в провинции Хубэй. Эта система эффективно использовала речные воды для орошения и предотвращала наводнения с помощью плотин.

Город площадью 300 га в центральном Китае был окружен рвом, образованным реками, которые когда-то проходили через него или обходили его стороной.

Одна из плотин имела Y-образную дренажную систему, состоящую из двух водосбросов. Предполагается, что основной сток мог быстро сбрасывать воду во время сильного дождя или наводнения, а дополнительный облегчал ежедневный дренаж, который обеспечивал наличие достаточного количества воды для использования ниже по течению, например, для орошения рисовых полей.

"Это говорит о том, что у жителей Шицзяхе были очень продвинутые идеи по охране водных ресурсов, и они умело использовали реки для поддержания своего производства и жизни", - сказал директор Хубэйского института культурных реликвий и археологии Фан Цинь.