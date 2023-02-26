Китайский марсоход узнал, что скрыто под поверхностью Красной планеты. Об этом сообщается на портале Naked Science.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, специалисты представили результаты исследования подземных геологических образований Равнины Утопия на Марсе, которые были получены благодаря радару Mars Rover (RoPeR), установленному на марсоходе "Чжужун".

Было установлено, что на глубине до 5 метров под поверхностью Марса находятся следы ударных кратеров, а на глубине до 80 метров - следы отложений, сформировавшихся в результате наводнений.

Отмечаются интересные различия в данных, полученных на Марсе и ранее китайскими лунаходами - на Луне. Так, верхняя структура реголита обратной стороны Луны, в отличие от Марса, не скрывает ударных кратеров. По мнению исследователей, это связано с отсутствием на естественном спутнике Земли атмосферы, ветра и перемещения пыли, которая защитила кратеры от дальнейшей эрозии.