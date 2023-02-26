Марсоход узнал, что скрыто под поверхностью Красной планеты
Китайский марсоход узнал, что скрыто под поверхностью Красной планеты. Об этом сообщается на портале Naked Science.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, специалисты представили результаты исследования подземных геологических образований Равнины Утопия на Марсе, которые были получены благодаря радару Mars Rover (RoPeR), установленному на марсоходе "Чжужун".
Было установлено, что на глубине до 5 метров под поверхностью Марса находятся следы ударных кратеров, а на глубине до 80 метров - следы отложений, сформировавшихся в результате наводнений.
Отмечаются интересные различия в данных, полученных на Марсе и ранее китайскими лунаходами - на Луне. Так, верхняя структура реголита обратной стороны Луны, в отличие от Марса, не скрывает ударных кратеров. По мнению исследователей, это связано с отсутствием на естественном спутнике Земли атмосферы, ветра и перемещения пыли, которая защитила кратеры от дальнейшей эрозии.
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