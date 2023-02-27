На Земле ожидается магнитная буря

Согласно прогнозам, корональный выброс массы (КВМ), вызванный вспышками на поверхности Солнца 24-25 февраля, достигнет Земли 27 февраля и его последствия продлятся до 28 февраля.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета БГУ, в результате удара КВМ, произошедшего 24 февраля, геомагнитное поле на Земле 27 февраля повысится до уровня бури G2 (умеренной).

Прогнозируется, что этот эффект сохранится 28 февраля, а 1 марта геомагнитное поле будет находиться на нестабильно-активном уровне, и через несколько часов поднимется до уровня G3 (сильное).