Археологи нашли самые древние наконечники стрел за пределами Африки

Археологи, проводящие раскопки в пещере на юге Франции под руководством Университета Коннектикута в США, обнаружили самые ранние свидетельства использования лука и стрел за пределами Африки. Результаты работы ученые представили в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грот Мандрен представляет собой пещеру, в которой около 54 тыс. лет назад жили ранние представители современных людей. Здесь исследовательская группа обнаружила более 300 крошечных наконечников. Самые крупные из них были 6 см в длину, а самые маленькие - всего 10. Почти на 200 артефактах были обнаружены следы ударов и повреждений.

Исследовательская группа не могла понять, для чего использовались эти наконечники - для стрел или копья. Команда изготовила 82 копии кремневых наконечников и создала с ними копии древних метательных орудий. Затем лучник пускал стрелы и копья в тушу козы. Команда обнаружила, что небольшие размеры и вес кремневых наконечников лучше всего показали себя при стрельбе из лука. Стрелы проникали гораздо глубже - более чем на 25 см - чем копья, которые лишь протыкали кожу.

Ученые полагают, что обитатели пещеры - самые ранние представители Homo sapiens, прибывшие из Африки в этот населенный неандертальцами регион. По мнению ученых, обнаруженные артефакты - это самые древние свидетельства использования лука со стрелами, которые дали Homo sapiens преимущество над неандертальцами.