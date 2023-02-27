В Швеции разработали джинсы со встроенной подушкой безопасности для мотоциклистов

Компания из Швеции разработала первые в мире джинсы со встроенной подушкой безопасности для мотоциклистов, пишет Oddity Central.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в компании рассказали, что штаны изготовлены из специальной ткани, которая ощущается как джинсовая. Материал отличается устойчивостью к истиранию и имеет водоотталкивающие свойства. Кроме того, в брюки встроены подушки безопасности, которые срабатывают во время ДТП для защиты нижней части тела мотоциклиста.

"Использование технологии подушек безопасности для защиты позвоночника является революционным, потому что такая травма чаще всего парализует мотоциклистов", - говорится в сообщении.

Спусковой крючок для подушек безопасности должен быть подключен к мотоциклу, чтобы, когда байкер упал, механизм активировался и сработал как надо. Кроме того, штаны можно использовать повторно, накачав их сжатым воздухом.