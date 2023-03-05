Инженеры создали прибор для быстрого обнаружения нанопластика в воде

Корейские инженеры создали устройство для быстрого детектирования нанопластикового загрязнения. Об этом сообщает Корейский институт науки и технологий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пластиковый мусор представляет собой значимую проблему для экологии. Большинство его разновидностей не разлагаются в нормальных условиях, зато крупные частицы распадаются на более мелкие, микроскопического и наноскопического размера. Многие ученые считают, что обилие микро- и нанопластика в питьевой воде несет угрозу здоровью, но даже его детектирование представляет собой проблему из-за малого размера и концентрации.

В основе прибора лежала тонкая пленка, зажатая между металлическими пластинами, на которые подавался ток. Одновременно с этим проводилась рамановская спектроскопия, которая позволяет анализировать разницу энергий между падающим и рассеянным светом и определять таким образом характеристики молекул. В результате ученым удалось, например, выявить присутствие 30-нанометровых частиц полистирола общей массой 10 микрограмм. Таким образом, процесс, который ранее требовал не менее одного дня, занял всего несколько секунд.

Авторы надеются, что эта технология позволит эффективно контролировать качество питьевой воды без значительных материальных затрат.