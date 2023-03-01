Блогер из Венесуэлы научил обезьянку делать татуировки

Блогеру из Венесуэлы Funky Matas удалось всего за пару часов обучить обезьянку орудовать тату-машинкой, так что она даже самостоятельно сделала на его колене рисунок. Дело было в Мексике.

Блогер решил нанести на собственное тело логотип основанного NFT-проекта. Прибыв в Мексику, он отыскал владельца домашних обезьян, а также тату-салон, согласившийся принять участие в необычном проекте.

За два часа тренировок, перемежающихся угощениями, выбранная в итоге для искусства обезьянка была готова к дебюту. И вполне справилась с задачей для первого раза.

По словам блогера, хотя качество татуировки нельзя назвать высоким, однако произошедшее само по себе явилось интересным шагом на пути к изучению способностей приматов.

Некоторые пользователи в соцсетях восприняли данный эпизод критически, обвинив автора идеи в использовании животных для подогрева внимания к себе. Однако большинство сошлось на том, что блогер поступил правильно, продемонстрировав людям, насколько умны и даже искусны могут быть обезьяны.