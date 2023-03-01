Климатолог предрек откалывание айсберга от «ледника Судного дня»

От разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде отколется айсберг. Однако назвать точную дату этого события пока невозможно. Об этом в среду, 1 марта, рассказал климатолог Алексей Кокорин, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Мы можем сказать с уверенностью, что он (айсберг. ― Ред.) отколется, но мы не знаем, когда", ― подчеркнул эксперт.

Кокорин также отметил, что для снижения темпов повышения уровня мирового океана необходимо перейти на безуглеродную энергетику.

Ледник Туэйтса получил в СМИ прозвище "ледник Судного дня".