https://news.day.az/unusual/1542488.html Климатолог предрек откалывание айсберга от «ледника Судного дня»
Климатолог предрек откалывание айсберга от «ледника Судного дня»
От разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде отколется айсберг. Однако назвать точную дату этого события пока невозможно. Об этом в среду, 1 марта, рассказал климатолог Алексей Кокорин, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Мы можем сказать с уверенностью, что он (айсберг. ― Ред.) отколется, но мы не знаем, когда", ― подчеркнул эксперт.
Кокорин также отметил, что для снижения темпов повышения уровня мирового океана необходимо перейти на безуглеродную энергетику.
Ледник Туэйтса получил в СМИ прозвище "ледник Судного дня".
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