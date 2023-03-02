В Египте обнаружили новый коридор в пирамиде Хеопса

Международная команда исследователей обнаружила ранее неизвестный коридор в пирамиде Хуфу (Хеопса), расположенной на плато Гизы на южных окраинах Каира. Об этом сообщил в четверг египетский министр туризма и по делам древностей Ахмед Исса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При исследовании пирамид был обнаружен коридор длиной 9 метров и шириной 2,1 метра, работа над проектом ведется с 2015 года", - сказал Исса на пресс-конференции, проходившей у подножия Великих пирамид. По его словам, исследование проводит команда египетских ученых при поддержке коллег из университетов США, Франции, Германии, Японии и Канады.

Египетский историк и археолог, бывший министр по делам древностей Заки Хавас, выступая на пресс-конференции, назвал это археологическое открытие "одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху". "Пирамида фараона Хуфу - одна из самых известных пирамид в мире, потому что в ней было сделано множество отверстий, которые использовались археологами для открытия новых тайн древней египетской цивилизаций", - приводит слова ученого газета "Аль-Ахрам".

Внутри пирамиды Хеопса, построенной примерно в 2560 г. до н.э., находятся две большие камеры, известные как комнаты царей и цариц. Из каждой камеры под углом в 45 градусов наверх ведут две шахты, которые, как считают ученые, предназначались для прохода души усопшего правителя в потусторонний мир. Куда выходят шахты из комнаты цариц, обнаруженные лишь в 1872 году, доподлинно не установлено, поскольку проход закрывали массивные двери. С разницей в 10 лет - в 1992 и 2002 - к секретным комнатам внутри пирамиды отправляли роботов с видеокамерами, которые должны были просверлить отверстие в двери толщиной в несколько сантиметров, чтобы прояснить, что же находится за ней. Но машины по итогам кропотливой работы каждый раз натыкались на новую дверь. Сейчас археологи надеются, что масштабное сканирование пирамид даст им исчерпывающую информацию о древних постройках.