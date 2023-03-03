На острове Пасхи нашли ранее неизвестную статую моаи

В кратере вулкана на чилийском острове Пасхи обнаружена неизвестная ранее статуя моаи, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая статуя была найдена группой ученых-добровольцев из трех чилийских университетов, которые работали над проектом по восстановлению болотной экосистемы вулкана Рано-Рараку. Моаи был обнаружен в кратере вулкана, где было озеро, которое начало высыхать еще в 2018 году. Статуя высотой 1,6 метра была найдена лежащей на боку и смотрящей в небо.

"Этот моаи обладает большим потенциалом для научных и естественных исследований - это действительно уникальное открытие, поскольку впервые моаи был обнаружены внутри лагуны (озера. - "Газета.Ru") в кратере Рано-Рараку", - говорится в заявлении коренной общины острова Ma'u Henua.

Ученые отмечают, что последние 200-300 лет лагуна в кратере Рано-Рараку была трехметровой глубины, а это означает, что ни один человек не мог оставить там моаи в это время.