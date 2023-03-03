https://news.day.az/unusual/1543292.html В пирамиде Хеопса обнаружен скрытый тоннель - ВИДЕО
В пирамиде Хеопса обнаружен скрытый тоннель - ВИДЕО
Археологи обнаружили скрытый тоннель внутри пирамиды Хеопса.
Тайный коридор длиной 9 м находился за главным входом. Удивительное открытие сделали благодаря новейшим технологиям, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Ученые использовали 3D-сканеры и инфракрасную термографию. Ранее было известно лишь о трех помещениях внутри пирамиды. Вероятно, тоннель служил для облегчения конструкции. Археологи продолжат изучать коридоры в пирамиде Хеопса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре