В пирамиде Хеопса обнаружен скрытый тоннель

Археологи обнаружили скрытый тоннель внутри пирамиды Хеопса.

Тайный коридор длиной 9 м находился за главным входом. Удивительное открытие сделали благодаря новейшим технологиям, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ученые использовали 3D-сканеры и инфракрасную термографию. Ранее было известно лишь о трех помещениях внутри пирамиды. Вероятно, тоннель служил для облегчения конструкции. Археологи продолжат изучать коридоры в пирамиде Хеопса.