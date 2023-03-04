В Саудовской Аравии археологи нашли древние артефакты

Археологи обнаружили древние украшения в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, артефактам примерно 2 тыс. лет, их передали в музей. Найдены три золотых кольца с изображением лепестков. Находка включает в себя бронзовую голову быка. Помимо драгоценностей откопали плиту с древним текстом. Переводчики назвали надписи уникальными и редкими. А археологи заявили, что открытие даст новые знания о древних цивилизациях.