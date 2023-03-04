https://news.day.az/unusual/1543455.html В Саудовской Аравии археологи нашли древние артефакты - ВИДЕО
В Саудовской Аравии археологи нашли древние артефакты - ВИДЕО
Археологи обнаружили древние украшения в Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, артефактам примерно 2 тыс. лет, их передали в музей. Найдены три золотых кольца с изображением лепестков. Находка включает в себя бронзовую голову быка. Помимо драгоценностей откопали плиту с древним текстом. Переводчики назвали надписи уникальными и редкими. А археологи заявили, что открытие даст новые знания о древних цивилизациях.
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