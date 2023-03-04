В Великобритании зафиксировали два случая северного сияния

Жители Великобритании и соседних островов дважды за неделю увидели северное сияние. Об этом сообщает The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полярное сияние - это люминесценция верхних слоев атмосферы под действием заряженных частиц солнечного ветра. В основном его наблюдают на крайнем севере и юге в районе полюсов, но в редких случаях оно видно из умеренных широт.

На этой неделе жители Великобритании дважды сообщили об этом необычном явлении и сделали множество фотографий. Первый случай произошел в ночь с воскресенья на понедельник, второй - с понедельника на вторник. Эти сияния были вызваны двумя корональными выбросами массы Солнца 24 и 25 февраля. Однако поскольку скорость движения заряженных частиц гораздо меньше скорости света (3 млн км/ч), Земли они достигли лишь через двое суток.