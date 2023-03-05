Лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км - минимального значения за 44 года спутниковых наблюдений, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это третий антирекорд с 25 февраля 2022 года, когда льды, окаймляющие самый южный континент, занимали 1,92 млн кв. км, говорится в статье. 15 февраля 2023 года ледяное кольцо растаяло до 1,91 млн кв. км, а к 25 февраля уменьшилось до 1,79 млн кв. км.

"Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное событие", - приводит газета слова эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.

Истончение морского ледяного пояса Антарктиды усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, таяние которых грозит повышением уровня мирового океана. Особое опасение вызывает ледник Туэйтса в море Амундсена, известный как "ледник судного дня" - в нем содержится столько воды, чтобы мировой океан поднялся на полметра.

"Мы не хотим терять морской лед там, где есть эти уязвимые шельфовые ледники", - отмечает океанограф и климатолог из Университета Нового Южного Уэльса Мэтт Инглэнд.

По словам Ариан Пэрич, климатолога из Университета Монаша, сокращение площади морского льда на Южном полюсе согласуется со всеми климатическими моделями, которые предполагают глобальное потепление, - "на этот счет существует широкий консенсус".

"Антарктида может показаться далекой, но изменения там могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных щитов отразится на прибрежных сообществах по всему миру", - резюмирует она.