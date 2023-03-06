Ученые обнаружили кораллы, которые выжили после обесцвечивания

Кораллы на островах Кеппел в южной части Большого Барьерного рифа выжили и восстановились после сильного обесцвечивания в 2020 году. Об этом сообщает Австралийский институт морских исследований, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сильное обесцвечивание кораллов неподалеку от Йеппуна (Австралия) было частью массового обесцвечивания Большого Барьерного рифа в 2020 году и затронуло 75-98% кораллов вокруг островов. Это произошло из-за накопления морем тепла, что часто приводит к гибели этих существ. Однако было обнаружено, что коралловый покров в регионе остается стабильным, а смертность осталась в незначительных пределах.

Это удалось выяснить в ходе нескольких серий наблюдений за шестью рифами в разных районах вокруг островов Кеппел. Их провели в начале апреля 2020 года, во время морской волны тепла, вызвавшей сильное обесцвечивание. Затем эти рифы и еще три участка были обследованы снова в июне и октябре 2020 года, чтобы задокументировать динамику восстановления кораллов, которая оказалась благоприятной. На рифах Кеппела преобладают быстрорастущие виды семейства Acropora, которые очень восприимчивы к обесцвечиванию, поэтому ученых тем более удивил тот факт, что они выжили.

Доктор Кэти Пейдж заявила, что восстановление после обесцвечивания было вызвано ослаблением термического стресса в регионе, чему, возможно, способствовали типичные для этого района факторы окружающей среды, такие как повышенная мутность воды и массивные приливные потоки. Однако ученая предупредила, что кораллы могут не так хорошо себя чувствовать при повторных обесцвечиваниях при потеплении климата, потому что более прохладные периоды восстановления становятся все короче, сводя на нет преимущества высокой мутности и потоков воды.

"Рифы в этом регионе считаются "сильно поврежденными" и пострадали от шести крупных наводнений, четырех циклонов, четырех сильных штормов и шести случаев обесцвечивания кораллов, вызванных морскими волнами тепла за последние 30 лет" - пояснила Пейдж.

Теперь ученые намереваются выяснить, что сделало их такими устойчивыми.