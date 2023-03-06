Обнаружены первые в истории всадники на лошадях

Группа европейских ученых под руководством специалистов Хельсинкского университета обнаружила древнейшие в истории свидетельства верховой езды, датированные от 4500 до 5000 лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Археологи проанализировали скелетные останки людей, найденные в курганах, которые принадлежали ямной культуре, занимавшей территорию от Южного Приуралья до Днестра в период 3600-2300 до нашей эры. Ямники мигрировали из Причерноморско-Каспийских степей в регионы с зелеными пастбищами, находящимися на территории Румынии, Болгарии, Венгрии и Сербии, и являлись пастухами крупного рогатого скота и овец.

Было изучено более 217 скелетов из 39 стоянок, при этом около 150 были отнесены к ямникам. Ученые разработали строгую систему оценки признаков, которые могли бы указывать на практику верховой езды, включая места прикрепления мышц к тазу и бедренной кости, изменения в форме тазобедренных суставов, диаметр и форму диафиза бедренной кости, деформацию позвонков из-за вертикальной нагрузки, а также травмы, вызванные падениями или укусами лошадей. Оказалось, что не менее 24 человек (15,4 процента) являются возможными всадниками и еще пятеро ямников, датированных 3021-2501 годами до нашей эры, были классифицированы как верховые ездоки с очень высокой вероятностью.

По словам ученых, результаты указывают на то, что верховая езда впервые возникла вскоре после предполагаемого одомашнивания лошадей в западно-евразийских степях в четвертом тысячелетии до нашей эры. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, использовали ли ямники лошадей для более эффективного выпаса скота, для быстрых и дальних набегов или в качестве статусного символа.

Считается, что ямная культура способствовала распространению протоиндоевропейских языков. Это стало возможным вскоре после изобретения колеса и повозки, что значительно повысило мобильность древних людей и дало им возможность использовать огромные энергетические ресурсы, например, большие площади степной травы вдали от рек, пригодной для выпаса скота. В результате в течение двух последующих столетий ямная культура резко расширилась на площади протяженностью более пять тысяч километров между Венгрией и Монголией, где ямники создали афанасьевскую культуру.