Древнейший алмаз на Земле обнаружили в Якутии

В Якутии ученые обнаружили алмаз, возраст которого составляет около 3,6 млрд лет. По словам научного руководителя Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, академика Николая Похиленко, это позволяет считать образец древнейшим на планете.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, алмаз удалось найти в породах кимберлитовой трубки Удачная, которая является одним из крупнейших месторождений этого минерала на территории России. Именно здесь на поверхность выносит образцы пород и минералов литосферной мантии - некоторые из них "приходят" с глубин до 250 километров.

"Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день. Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет", - заявил Похиленко.

По его словам, кристаллик мог появиться их силикатного или сульфитного расплава - при этом размер алмаза составляет всего 0,3 мм.

Ранее ученым из Австралии удалось установить, что 3,5 млрд лет назад на Земле уже существовала разнообразная органическая жизнь. Химический анализ следов древних микроорганизмов показал, что ископаемые содержат останки бактерий и архей - простейших одноклеточных. Специалисты полагают, что микроорганизмам удалось приспособить метаболизм к бескислородной Земле - одни питались метаном, другие довольствовались солнечной энергией.