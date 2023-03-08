Рядом с пиком Маттерхорн создали снежные солнечные часы «Свет и время»

Снежную инсталляцию "Свет и время" создали швейцарские часовщики Hublot в Церматте. Об этом 6 марта пишет портал Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Увеличенные в размерах часы под названием "Свет и время" имеют форму солнечных часов в стиле Hublot диаметром 20 м. Инсталляцию, представляющую собой ледяное произведение скульптурного лэнд-арта, можно увидеть в Шварзее, на месте, рядом с культовым пиком Маттерхорн высотой 2583 м.

Работа была представлена в рамках объявления Hublot о назначении американского современного художника Дэниела Аршама своим новым послом.

Поскольку солнце движется в течение дня, тени, отбрасываемые обелиском в форме кристалла кварца, показывают время. Солнечные часы состоят из природных элементов снега и света, подчеркивая связь между кристаллизованной вселенной художника и наследием и историей часового дела.