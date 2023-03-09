Археологи нашли сфинкса с лицом римского императора Клавдия

Археологи обнаружили сфинкса римской эпохи во время раскопок в храмовом комплексе Дендера в Египте. Он находился на нижнем уровне древней постройки, где ранее нашли большой бассейн для сбора воды, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

После предварительного осмотра ученые предположили, что сфинкс является изображением римского императора Клавдия. Он правил Египтом в I веке нашей эры.

"Скульптура действительно красива, ее лицо характеризуется царскими чертами, которые изображены довольно точно", - сказал доктор Эль Дамати.

Сфинкс изображен в немесе - головном уборе, который символизировал власть фараона. На его лбу сохранился урей - египетская кобра, которая также встречается на других царских и божественных скульптурах.