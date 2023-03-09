Женщина выбросила в мусор выигрышный лотерейный билет на $1 млн

Лотерейный билет на $1 млн провел ночь в мешке с мусором, сообщает Michigan Lottery Connect, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Мичигане женщина рассказала сотрудникам Мичиганской лотереи, что купленный ею скретч-билет, выигравший 1 млн долларов, она выбросила в мусорный бак. Там счастливый билет провел целую ночь, однако утром победительница все же решила его проверить и достала из мешка для мусора.

Она рассказала, что играет в моментальную лотерею каждый месяц.

"Однажды вечером я была в магазине и решила купить два билета Sizzling Hot 7's, так как это более новая игра. Я поцарапала билеты, когда села в машину, и подумала, что они оба невыигрышные, поэтому положила их в пакет с другим мусором, чтобы выбросить. На следующее утро я решила посмотреть билеты еще раз, прежде чем выбрасывать их. Когда я увидела, что выиграла один миллион долларов, мое сердце заколотилось, и я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я сразу же позвонила маме и мужу, чтобы сообщить им радостную новость! Я так рада, что решила еще раз просмотреть билет, прежде чем выбросить его", - поделилась своими эмоциями женщина .

Она заявила, что выигранные в лотерею деньги пойдут на покупку дома и инвестиции.

В штаб-квартире игры заявили, что победительница решила получить свой приз в виде единовременной выплаты в размере около $693 тысяч.

Сообщается, что эта лотерея со скретч-билетами стартовала в январе 2023 года. Каждый билет стоимостью $10 дает игрокам шанс выиграть призы от $10 до $1 млн.