Экологи опровергли, что глобальное потепление быстро сдвигает русла арктических рек

Ученые завышали скорость движения русел арктических рек из-за глобального потепления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья об этом опубликована в Nature Climate Change.

Из-за глобального потепления в первую очередь повышается температура в высоких широтах, в том числе в Арктике. Многие специалисты по этому региону предсказывали, что русла рек будут дестабилизированы из-за резкого потепления температуры воздуха. Считалось, что по мере таяния вечной мерзлоты берега рек ослабевают и становятся подвержены быстрым изменениям, в том числе меняют русло.

Чтобы проверить это предположение, Алессандро Йелпи и его коллеги проанализировали коллекцию спутниковых снимков, сделанных в течение более чем 50 лет. Они сравнили более тысячи километров берегов 10 арктических рек на Аляске, Юконе и канадских Северо-Западных территориях.

"Мы проверили гипотезу, что большие извилистые реки в условиях вечной мерзлоты смещаются быстрее из-за потепления климата, и обнаружили прямо противоположное, - рассказывают ученые. - Да, вечная мерзлота деградирует, но влияние других экологических изменений, таких как озеленение Арктики, нейтрализует ее последствия. Более высокие температуры и больше влаги в Арктике означают, что регион озеленяется. Кустарники разрастаются, становятся гуще и выше на участках, где раньше была лишь скудная растительность".

Таким образом, мощная растительность вдоль берегов рек сделала берега стали более устойчивыми и стабильными и предотвратила их быстрое смещение.