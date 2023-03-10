Ученые научились производить электричество из воздуха

Австралийские ученые выделили из почвенных бактерий фермент, способный преобразовывать небольшое количество водорода из воздуха в электричество. Это позволит создать возобновляемый источник энергии для небольших устройств, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

"Мы показали, что когда изолируем фермент в лаборатории, можем поместить его в электрическую цепь, и он будет производить электричество", - сказал один из исследователей Рис Гринтер.

Однако таким образом можно питать только маленькие устройства, как смартфон или часы, потому что в воздухе очень мало водорода - всего 0,00005%. Более крупным объектам потребуется внешний источник водорода, чтобы добавить больше мощности.

Эксперты считают, что недорогой источник энергии для портативных устройств может изменить технологии и повседневную жизнь людей.