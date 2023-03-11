В Северном море построят первый в мире искусственный энергоостров

Бельгия построит в Северном море первый в мире искусственный остров площадью около шести гектаров, на котором разместит мощности ветроэнергетики. Они свяжут офшорный ветропарк с электросетями на берегу, пишет Offshore Wind, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Остров назовут в честь принцессы Елизаветы. Тендер на его строительство выиграли компании Jan De Nul и DEME. Они возведут морской ветропарк мощностью 3,5 ГВт примерно в 45 километрах от побережья Бельгии.

Остров создадут на бетонных кессонах - герметичных камерах, заполненных песком. На нем построят гавань и вертолетную площадку для ремонтных бригад.

Фундамент острова начнут строить в 2024 году. После этого, примерно в 2026-м, установят высоковольтную инфраструктуру. Она будет поставлять электроэнергию из ветропарка в энергосети на большой земле. В перспективе энергоостров свяжет сети Бельгии с Великобританией и Данией.