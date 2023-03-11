Раскрыта структура одного из никелевых компонентов ядра Земли

Ученые раскрыли структуру ранее открытой ими токопроводящей формы оксида никеля, которая предположительно присутствует в ядре Земли, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полученные результаты очень важны для понимания фундаментальных свойств такого рода изоляторов для геофизики и исследований строения Земли", - сказал старший научный сотрудник ИЯИ РАН (Троицк) Александр Гаврилюк.

При этом отмечается, что оксид никеля в нормальных условиях не способен проводить электрический ток.

Вместе с тем в середине 20 века английский физик Невилл Мотт предсказал, что оксид никеля может при высоком давлении переходить в металлическое состояние.

Ученые пытались доказать описанный Моттом переход, но данную задачу удалось решить только 10 лет назад физикам из Института ядерных исследований РАН (Москва).

Они обнаружили, что после сжатия до 2,4 млн атмосфер кристаллы монооксида никеля переходят в новое состояние и начинают проводить ток.