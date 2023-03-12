В NASA опасаются столкновения астероида с Землей

Астероид 2023 DW диаметр, которого составляет 49,3 м, может столкнуться с Землей через 23 года, 14 февраля, свидетельствуют данные NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно расчетам, астероид пролетит на расстоянии 1,8 млн км от Земли, но в вычислениях допустима погрешность, поэтому существует вероятность столкновения. С учетом размеров небесного тела предполагаемый удар не приведет к гибели жизни на Земле, но потребуется эвакуация значительного числа людей с большой территории.

Ученые продолжают уточнять данные по траектории космического объекта. На данный момент, это единственный известный астероид, который может столкнуться с Землей. В NASA вероятность такого исхода оценивается как 1 к 560, а в Европейском космическом агентстве - как 1 к 625.

Опасный объект движется вокруг Солнца по орбите со скоростью 25 км/с, в настоящее время он находится на расстоянии 18 млн км Земли. В период с 2046 по 2054 год прогнозируются десять опасных сближений астероида с нашей планетой. Кроме этого, на случай возможного столкновения у NASA есть программа ударных зондов, способных изменить траекторию движения астероида.