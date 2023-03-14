NASA обнаружило «темные астероиды», наполненные водой

Ученые из NASA нашли новый класс астероидов в поясе между Марсом и Юпитером. Эти темные астероиды содержат воду, а по своим характеристикам похожи на карликовую планету Церера. Они так же стары, как Солнечная система, и, вероятно, именно они доставили воду на Землю, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Как и Церера, астероиды пористые, а это означает, что они "не были достаточно нагреты, чтобы превратиться компактную скалистую структуру вскоре после образования", - объяснил Владимир Нейман, геолог из Берлинского технического университета.

Ученые предполагают, что после образования гравитация Юпитера или Сатурна притянула эти астероиды ближе к Солнцу, после чего они переместились в главный пояс астероидов.

По химическому составу обнаруженные астероиды отличаются от обломков космических камней, которые найдены на Земле. Возможно, это связано с тем, что такие камни сбрасывают большую часть своего вещества, сгорая в атмосфере планеты.