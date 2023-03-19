Ученые выявили у птиц новое заболевание, вызванное пластиком

Ученые из Австралийского Института морских и антарктических исследований обнаружили у морских птиц новое заболевание - пластиноз. Работа была опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заболевание вызывается микропластиком - он, попадая в организм, приводит к воспалению пищеварительного тракта. Если заболевание вовремя не лечить, то постоянное воспаление приводит к деформации тканей. Это, в свою очередь, снижает выживаемость среди морских птиц. При этом внешне животные выглядят здоровыми.

По словам ученых, пока заболевание обнаружено только у плотоногих буревестников, которые обитают на острове Лорд-Хоу в 600 километрах от побережья Австралии. Однако, учитывая количество пластиковых загрязнений в Мировом океане, разумно предположить, что другие виды также страдают от этой болезни.