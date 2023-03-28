Люди с развитым эмоциональным интеллектом названы более успешными

Люди с развитым эмоциональным интеллектом более успешны в жизни, считает психолог Елена Соловьёва, рассказавшая об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Люди с более развитым эмоциональным интеллектом, нежели формальным, более успешны", - отметила она особенность людей с высоким коэффициентом EQ.

А те, кто хорошо учатся, как показывает статистика, в дальнейшем становятся хорошими исполнителями.

За построение успешных социальных связей отвечает именно эмоциональный интеллект, уверена Соловьева.