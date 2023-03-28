https://news.day.az/unusual/1550019.html Люди с развитым эмоциональным интеллектом названы более успешными
Люди с развитым эмоциональным интеллектом названы более успешными
Люди с развитым эмоциональным интеллектом более успешны в жизни, считает психолог Елена Соловьёва, рассказавшая об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
"Люди с более развитым эмоциональным интеллектом, нежели формальным, более успешны", - отметила она особенность людей с высоким коэффициентом EQ.
А те, кто хорошо учатся, как показывает статистика, в дальнейшем становятся хорошими исполнителями.
За построение успешных социальных связей отвечает именно эмоциональный интеллект, уверена Соловьева.
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