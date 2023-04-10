Зоологи об угрозе молодым дельфинам

Выброшенные в дикую природу рыболовные снасти способны нанести большой вред молодым дельфинам. Об этом сообщает Университет Мердока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За восемь месяцев наблюдений доктор Дельфина Шабанн увидела у побережья западной Австралии двух молодых афалин, тела которых были туго обмотаны леской. В предыдущие годы ученые замечали много таких случаев, но не фиксировали их.

"Мы хотим, чтобы люди понимали, какой вред рыболовная леска и подобные вещи наносят морским животным, в том числе дельфинам, - сказала доктор Шабанн. - Многие из животных, у которых зафиксировано запутывание в снастях, - это детеныши или молодые особи, и по мере их роста леска впивается в их кожу".

При этом число пострадавших дельфинов может быть намного больше, поскольку леска может намотаться на малозаметные части тела вроде грудных и хвостовых плавников, в то время как наблюдение за животными ведется с лодок без поимки особей. Некоторым дельфинам удается избавиться от лески самостоятельно с минимальным вредом для тела, но у других травмы оказываются серьезными, в результате чего они медленно и мучительно умирают.