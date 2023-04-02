На Луну отправят ключ от 62 биткоинов

Криптокомпания Lunarcrush объявила об отправке на Луну специального устройства, в котором хранится ключ от 62 биткоинов.Об этом сообщается на сайте фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что гаджет будет находиться в отсеке с другим полезным оборудованием, которое отправят на поверхность спутника Земли осенью 2023 года во время запуска ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии "Артемида-1".

Помимо ключа от биткоинов, NASA планирует отправить на Луну несколько беспилотников, луноходов и необходимое для дальнейшей высадки людей оборудование. Само устройство с криптовалютой на крупную сумму прикрепят на корпус лунохода MAPP Lunar Rover.

В компании предложили энтузиасту построить ракету, аналогичную SpaceX Falcon 9, а после самостоятельно отправиться на Луну и найти оставленный луноход с ключом от биткоинов. В Lunarcrush подсказали, что устройство будет находиться у кратера Шеклтон на южном полюсе Луны.