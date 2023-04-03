Ученые считают, что люди скоро будут жить намного дольше

Исследователи предположили, что биологическая продолжительность жизни человека не достигла своего предела и будет увеличиваться в ближайшее время. Для этого они проанализировали данные о смертности людей в 19 странах, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Результаты показали, что люди, родившиеся в первой половине XX века, теперь живут гораздо дольше. Это говорит о том, что максимальный возраст смерти резко увеличится в ближайшие десятилетия.

"Наши результаты подтверждают предыдущие исследования, предполагающие, что если и существует максимальный предел продолжительности жизни человека, то мы еще не приближаемся к нему", - рассказали ученые.

Самой старой женщиной в мире сейчас считается Жан-Луиза Кальман, которая дожила до 122 лет. Вероятно, теперь такие случаи долголетия будут встречаться гораздо чаще.