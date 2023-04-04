Раскрыт секрет картин Леонардо да Винчи

Исследователи из Технологического института Карлсруэ в Германии выяснили, что Леонардо да Винчи и другие известные художники эпохи Возрождения экспериментировали с добавлением яичного желтка в масляную краску для того, чтобы повысить влагостойкость картин, а также предотвратить образование морщин и пожелтение. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе анализа картин эксперты обнаружили, что добавление белков и желтков яиц в масляные краски действует как антиоксидант, замедляя расслоение краски на масло и пигмент. По словам специалистов, это важное открытие, так как подобные исследования живописных привычек великих художников улучшит понимание того, как лучше сохранить бесценные произведения искусства.

"Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски. Когда картины высыхали, они не трескались и не желтели так сильно, как могли. Благодаря этому мир может до сих пор восхищаться шедеврами Леонардо да Винчи и других мастеров", - заключили исследователи.