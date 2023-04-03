Первый в мире звонок по мобильному телефону был совершен 50 лет назад

Ровно 50 лет назад, 3 апреля 1973 года, в мире был совершен первый звонок по мобильному телефону. Об этом сообщает портал TRTWorld, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вызов сделал инженер Motorola Мартин Купер - он позвонил Джоэлу Энджелу, сотруднику AT&T Bell Laboratories, чтобы с триумфом сообщить о том, что использует "личный, помещающийся в руке, переносной телефон". Устройство, с которого звонил Купер, - телефон Motorola DynaTAC, который весил почти 800 граммов.

Для его полной зарядки требовалось 10 часов, а заряда аккумулятора хватало на 12 часов в режиме ожидания. Тогда об SMS-сообщениях речи еще не шло - гаджет мог только совершать и принимать звонки.

Коммерческая версия прототипа Мартина Купера - Motorola Dynatac 8000X - была выпущена 11 лет спустя исторического звонка в 1984 году. По словам директора Музея мобильных телефонов Бена Вуда, если пересчитать его стоимость с учетом нынешнего курса валют, он был обошелся покупателю в $11,7 тыс. (около 900 тыс. руб.).