Исследователи засняли на камеру самую глубоководную рыбу

Рыбу из семейства морского слизня удалось заснять на видео на рекордной глубине 8336 м группе ученых из Австралии и Японии. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Университета Западной Австралии, принимавшего участие в исследовании.

Так был обновлен рекорд 2017 года, тогда морского слизня засняли на глубине 8178 м в Марианской впадине.

Осенью 2022 года ученые из Университета Западной Австралии и Токийского океанографического университета отправились в экспедицию. Команда с помощью глубоководных аппаратов исследовала популяцию рыб в двух желобах у берегов Японии в Тихом океане - Рюкю и Идзу-Огасавара.

В желобе Идзу-Огасавара к югу от Японии на рекордной глубине удалось заснять рыбу вида Pseudoliparis. В отличие от других глубоководных рыб, молодь морских слизней живет на больших глубинах, чем взрослые особи.

Профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон заметил, что в Марианской впадине на глубине более 8 тысяч метров морской слизень встречается редко, а вот в желобах у берегов Японии на этой же глубине их можно встретить чаще.