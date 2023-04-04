Ученые бьют тревогу в связи с таянием ледников Гималаев

Прошлые оценки скорости таяния льда Гималаев скорее всего являются заниженными. Об этом сообщает Академия наук Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чжан Гоцин и его коллеги выяснили, что реальные потери ледовой массы примерно на 6,5% больше. В основном ошибка коренилась в неправильной оценке объема льда, скрытого под водой - в так называемых ледовых озерах. Такие водоемы возникают в ложбинах при таянии ледника. Наиболее значительная недооценка произошла в центральных Гималаях, где рост ледниковых озер был самым быстрым.

Это упущение было в значительной степени связано с тем, что на спутниковых снимках трудно заметить подводные изменения. С 2000 по 2020 г. количество прогляциальных озер в регионе увеличилось на 47% , а их площадь возросла на 33%, объем - на 42%. Это привело к потере 2,7 гигатонны массы ледника , что эквивалентно 570 миллионам слонов и более чем в 1000 раз превышает общее количество слонов в мире. Эта потеря не учитывалась в предыдущих исследованиях, поскольку используемые спутниковые данные могут измерять только площадь поверхности воды в озере, но не подводный лед, который замещается водой.

В исследовании также подчеркивается необходимость понимания механизмов, обуславливающих потерю массы ледников за счет ледовых озер. По оценкам, в глобальном масштабе речь может идти о 211,5 гигатонн льда, или примерно 12% от его суммарного количества на Земле, в период с 2000 по 2020 год.