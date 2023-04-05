Ученые нашли секретный ингредиент в картинах Леонардо да Винчи

Ученые обнаружили, что такие художники Возрождения, как Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли, смешивали яичный желток с масляной краской, чтобы картины противостояли влажности, не трескались и не желтели, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

"Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски", - рассказали авторы исследования.

Эксперты выяснили, что добавление яиц к картинам, написанным маслом, предотвращает разрушение краски. Возможно, благодаря этому полотна смогли сохраниться в хорошем состоянии до нашего времени.