Названо место с самым тонким озоновым слоем на Земле

Самое тонкое место в озоновом слое Земли находится в тропиках, рассказал "Газете.Ru" метеоролог, специалист в области исследований состава атмосферы, член-корреспондент ИФА РАН, профессор Николай Еланский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самый тонкий озоновый слой - в тропиках. Там он образуется и оттуда разносится меридиональными воздушными потоками в средние и высокие широты, где преимущественно и накапливается. Затем он потихоньку опускается вниз, в нижнюю стратосферу, откуда приходит обратно в тропическую область. Процесс циклический. Озоновый слой в тропиках тоньше, так как накопления в верхней стратосфере нет, а в нижней туда возвращается уже, так сказать, разрушенный озон. Получается, там содержание озона минимально", - объяснил Еланский.

В полярных же областях, несмотря на ежегодное образование озоновых дыр, озона немало.

"Это связано с тем, что в полярной области устойчивые воздушные массы. Когда там зимой складывается полярный вихрь на несколько месяцев, в озоновом слое из-за низкой температуры формируются кристаллические соединения хлора, бора. В этих аэрозолях под воздействием фреонов и коллагенсодержащих газов высвобождаются активные хлор и бор, но пока он как-бы сидит на аэрозоле. А вот когда приходит весна, кристаллические соединения тают, тогда все вещества активно начинают разрушать озон", - объяснил специалист.