Ученые обнаружили, что антарктический щит уже таял в каменном веке

Ледник в районе Земли Королевы Мод активно таял в период каменного века. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Норвежский университет науки и технологий.

Шестьдесят процентов мировых запасов пресной воды сосредоточены в антарктических ледяных щитах. Это примерно 30 млн кубометров льда, и если он растаял, уровень моря поднялся бы на 58 метров. В наши дни из-за потепления климата антарктический ледяной щит постепенно сокращается, и в связи с этим ученые обеспокоены возможными последствиями.

Теперь Ирина Рогожина и ее коллеги исследовали лед на Земле Королевы Мод в Восточной Антарктиде. Результаты показывают, что этот сектор ледяного щита сильно менялся с течением времени и совсем недавно уже таял. Это произошло после окончания последнего ледникового периода, во время которого массивные ледяные щиты покрывали Северную Америку, северную Европу и южную часть Южной Америки. Когда эти ледяные щиты растаяли, они подняли уровень моря более чем на 100 метров.

"Исходя данных, которые мы представили в нашем исследовании, мы пришли к выводу, что восточно-антарктический ледяной щит на Земле Королевы Мод быстро таял по своим окраинам в период между 9000 и 5000 лет назад, в середине голоцена. В это время во многих частях мира лето было теплее, чем сейчас", - сказала Рогожина.

Эти выводы были сделаны на основе анализа поверхности скал Антарктиды. Их поверхность меняется под действием космических лучей, а лед защищает от них. Благодаря этому можно восстановить периоды, в которые камни находились на открытом воздухе. При этом причины таяния льда в середине голоцена ученым не ясны.