Сдерживание потепления спасет тысячи жизней

Более 80 процентов прогнозируемых к концу века смертей из-за жары на Ближнем Востоке и в Северной Африке можно предотвратить, если сдерживать увеличение температуры на Земле в пределах двух градусов Цельсия выше доиндустриального уровня. К такому выводу пришли ученые Лондонской школой гигиены и тропической медицины, которые опубликовали статью в журнале The Lancet Planetary Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи смоделировали текущие (с 2001 по 2020 год) и будущие (с 2021 по 2100 годы) изменения в показателях смертности, связанной с жарой, в 19 странах мира. В своем анализе эксперты рассмотрели изменение уровней потенциальных выбросов парниковых газов и различные социально-экономические сценарии.

Сценарии с высоким уровнем выбросов предполагают, что примерно 123 человека на каждые 100 тысяч человек в указанных регионах будут ежегодно умирать от причин, связанных с жарой. Это примерно в 60 раз больше текущего значения, и намного выше, чем прогнозируется во всем мире согласно аналогичным сценариям.

Ближний Восток и Северная Африка являются наиболее уязвимыми регионами для изменения климата, где к концу века максимальные температуры, по прогнозам, поднимутся почти до 50 градусов Цельсия. Ожидается, что в Иране будет самый высокий годовой уровень смертности (423 на 100 тысяч человек). В других странах, таких как Палестина, Ирак и Израиль, также прогнозируется высокий уровень смертности (186, 169 и 163 на 100 тысяч человек соответственно).