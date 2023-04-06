На Луне спрячут клад

Американские компании решили отправить на Луну клад в виде криптовалюты. Он будет содержать ключ от кошелька с 62 биткоинами (около 1,5 миллиона долларов). Их получит первый, кто достигнет поверхности спутника, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Ключ от кошелька будет выгравирован на лунном аппарате MAPP Rover, который запустят в космос в конце этого года на ракете SpaceX. Цель этой космической акции - вдохновить новое поколение на межпланетные исследования.

"Когда вы ставите перед собой недостижимую на первый взгляд цель, инновации, которые происходят, могут быть невероятными. Наша цель - вдохновить людей, которые откроют новую эру исследований", - сказал представитель одной из компаний.

Как только MAPP Rover приземлится на Луну, любой человек на Земле сможет создать план, как добраться до нее и получить ключ.