Египтянин побил мировой рекорд

Мужчина из Египта установил новый мировой рекорд, проплыв 11 км в наручниках, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Достижение 31-летнего Шехаба Аллама было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина побил предыдущее аналогичное достижение, установленное американским пловцом Бенджамином Кацманом в 2021 году. На преодоление дистанции у египтянина ушло шесть часов.

"Чтобы не привлекать к себе слишком много внимания, я предпочитаю плавать в более тихих местах", - рассказал рекордсмен.

В планах у Шехаба побить собственный рекорд, так как он все еще совершенствует технику плавания в наручниках.

"Ощущение того, что я рекордсмен, дает мне ощущение того, что я супергерой. Это мотивирует меня еще больше", - признался Шехаб.