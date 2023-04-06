Телескоп Hubble сфотографировал далекий двойной квазар

Астрономы обнаружили пару гравитационно связанных квазаров в сливающихся галактиках. Об этом сообщает Космический центр имени Годдарда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Квазары - это невероятно яркие объекты, в основе которых лежат черные дыры. Когда окружающая материя попадает в аккреционный диск черной дыры, она нагревается и становится мощным источником излучения. Сверхмассивные черные дыры, в свою очередь, находятся в центрах галактик, в том числе и Млечного пути (однако далеко не каждая из них порождает квазар).

Теперь астрономам удалось получить изображение древнего двойного квазара с помощью телескопа Hubble. Это удалось сделать в результате целенаправленных поисков, поскольку ученым интересно исследовать, как проходит слияние галактик, особенно в эпоху молодой вселенной. Обнаруженные квазары наблюдаются сейчас в том виде, в котором они находились спустя 3 млрд лет после большого взрыва.

За прошедшие 10 млрд лет галактики-хозяева, вероятно, превратились в гигантскую эллиптическую галактику, а пара квазаров превратилась в очень большую сверхмассивную черную дыру. В соседней эллиптической галактике M87 есть очень крупная черная дыра, масса которой в 6,5 млрд раз превышает массу Солнца. Возможно, эта черная дыра выросла в ходе одного или нескольких слияний галактик в течение миллиардов лет.