Археологи обнаружили следы употребления галлюциногенов в Испании бронзового века

Ученые обнаружили следы употребления галлюциногенов в волосах жителей Испании бронзового века. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья об этом опубликована в Scientific Reports.

У антропологов уже были свидетельства доисторического употребления наркотиков в Европе, он они были основаны на косвенных доказательствах, таких как обнаружение алкалоидов опия в контейнерах бронзового века, обнаружение остатков наркотических растений в местах ритуалов и ​​появление таких растений в художественных изображениях.

Теперь Элиза Герра-Доче и ее коллеги из Университетf Вальядолида исследовали пряди волос из пещеры Эс-Карриткс на Менорке, которая была впервые заселена около 3600 лет назад, что приходится на европейский бронзовый век. В этой пещере находится погребальная камера, использовавшаяся 2800 лет назад, и с ней было захоронено около 210 человек. При этом пряди волос некоторых похороненных окрашивали красной краской, клали в контейнер из дерева или рога, после чего прятали в отдельное помещение в глубине пещеры.

Волосы хранят в себе отпечаток того, что ел и употреблял человек в течение жизни. С помощью жидкостной хроматографиюии масс-спектроскопии высокого разрешения ученые обнаружили присутствие алкалоидов атропина, скополамина и эфедрина. Атропин и скополамин содержатся в растениях семействе пасленовые и могут вызывать делирий, галлюцинации и изменение сенсорного восприятия. Эфедрин - это стимулятор, полученный из определенных видов кустарников и хвойников, который способствует возбуждению и физической активности.

Авторы считают, что это указывает на употребление растений типа мандрагоры (Mandragora autumnalis), белены (Hyoscyamus albus) и дурмана обыкновенного (Datura stramonium), а также хвойника (Ephedra fragilis). По мнению ученых, эти растения употребляли шаманы в ходе ритуалов и давали их другим. Концентрические круги на контейнерах с волосами могли изображать глаза в качестве метафоры "внутреннего видения", связанного с употреблением наркотиков.