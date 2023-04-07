Необычный агат из британского музея оказался яйцом динозавра

Британские ученые выяснили, что необычный сферический кусок агата из Индии, хранившийся в лондонском Музее естествознания с 1880-х годов, на самом деле - яйцо динозавра возрастом почти 60 миллионов лет. Открытие сделали с помощью компьютерной томографии, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Окаменелую находку решили внимательно изучить после того, как на выставке минералов во Франции один из сотрудников увидел похожий камень. Его происхождение уже было достоверно установлено.

Британский экземпляр тоже оказался яйцом динозавра, структуру которого со временем наполнил агат. Вероятно, оно из кладки титанозавра. Этот ящер достигал в длину 35 метров, а в высоту - восемь.

Ученые предполагают, что яйцо попало в район извержения вулкана и покрылось лавой. После этого сотни лет из яичной скорлупы постепенно вымывались силикаты и образовывался агат.