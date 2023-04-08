Биологи обнаружили, что змеи могут передвигаться «колесом»

Биологи обнаружили уникальный способ избежать опасности, которым пользуются ужеобразные Pseudorabdion longiceps, обитающие в лесах Юго-Восточной Азии. Они совершают серию прыжков с переворотом, быстро скрываясь из виду, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Впервые такое поведение наблюдали несколько лет назад, но ученые не смогли зафиксировать это на видео. Недавно биологам удалось вновь заметить необычное перемещение змеи.

Рептилия изогнулась, приподняв переднюю часть тела над землей, затем резко оттолкнулась хвостом и совершила полный переворот в воздухе, после чего повторила это действие несколько раз.

Такой "бег колесом" позволил змее перемещаться намного быстрее: расстояние около полутора метров она преодолела всего за пять секунд. Вероятно, они прибегают к этому приему лишь в крайних случаях, когда сильно напуганы.