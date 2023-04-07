Пик ледового покрытия в Арктике сократился на площадь Египта

Пиковая площадь ледяного покрытия Северного ледовитого океана оказалась очень низкой в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В арктическом регионе лед нарастает зимой и тает летом, и, как правило, пик ледового покрытия приходится на март, а нижний пик - на сентябрь. В марте 2023 года площадь льда Северного ледовитого океана составила примерно 9 млн квадратных километров, что примерно на 650 тыс. квадратных километров меньше, чем в среднем по марту с 1981 по 2010 год.

Всего же за все время с начала спутниковых наблюдений в 1979 году это пятый по размеру антирекорд, наименьшую площадь лед покрывал в марте 2017 года. Если же сравнивать современное состояние с верхними пиками 1979 года, то мартовский лед за почти полвека потерял примерно 1,3 млн квадратных километров площади. Для сравнения, площадь Египта равна миллиону квадратных километров, Украины - 600 тыс.

По мнению специалистов, наибольшее потепление происходит на атлантической стороне Северного Ледовитого океана вблизи Баренцева моря. Скорее всего, в первую очередь это связано с поступлением теплой воды из Атлантики, а также с потеплением атмосферы.