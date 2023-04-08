Телескоп James Webb сфотографировал остатки сверхновой Кассиопея A

Астрономы получили изображение остатков сверхновой Кассиопея A в среднем инфракрасном диапазоне. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу NASA.

Расстояние до этого объекта составляет 11 000 св. лет. Саму вспышку на Земле могли наблюдать в XVIII веке, хотя историки не могут однозначно идентифицировать ее с упоминаемыми в источниках астрономическими явлениями. Остатки этого взрыва, состоящие из газа и пыли, ранее были известны и наблюдались в телескоп Hubble (фотография ниже).

Теперь же ученым удалось получить изображение этого объекта в среднем инфракрасном диапазоне с помощью телескопа James Webb. Цвета изображения искусственные, красные и оранжевые участки соответствуют остаточным газу и пыли, розовыми выглядят места сосредоточения тяжелых элементов, кислорода, аргона и неона.

Для исследователей одним из самых загадочных элементов изображения является большая зеленая петля в центральной части изображения.

"Мы назвали ее "Зеленый монстр". Если вы присмотритесь, вы заметите, что она испещрен чем-то вроде маленьких пузырьков. Ее форма и сложность неожиданны и сложны для понимания", - сообщают астрономы.