Ученые выяснили, что загрязнители среды могут привести к накоплению жира

Ученые выяснили, что загрязнители окружающей среды могут быть связаны с повышенным процентом жира в организме и окружностью талии. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили воздействие 47 загрязнителей окружающей среды, включая этиловый спирт, свинец, органические растворители, фунгициды, репелленты, уголь, ртутные пестициды, полиэтилен, гербициды и так далее.

В окончательный анализ включили 18 исследований, в которых приняли участие 8,5 тысяч участников, от новорожденных до пожилых людей.

В большинстве исследований рассматривались индекс массы тела и окружность талии. В восьми исследованиях сообщалось о проценте подкожного жира, который оценивали по сумме четырех кожных складок или соотношению окружности талии и бедер.

Ученые обнаружили, что разрушающие эндокринную систему вещества (диоксины, фураны и пестициды) связаны с изменениями в составе тела, особенно в проценте подкожного жира. Остальные вещества не имели выраженной связи с составом тела.