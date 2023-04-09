В космосе заработали новые «правила дорожного движения»

Коалиция по космической безопасности опубликовала новую версию документа, который включает "правила дорожного движения". Они нужны для предотвращения столкновений между летательными аппаратами, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Документ описывает, как должна происходить координация между разными объектами: неспособными к маневрам, минимально маневренными, маневренными, кораблями с автоматическим предотвращением столкновений и кораблями с экипажем на борту.

Например, управляемый аппарат должен уступить дорогу при угрозе столкновения с объектом, который не может изменить траекторию. В случае сближения двух похожих космических кораблей потребуется специальная координация.

Документ в некоторой степени следует морскому правилу "уступить дорогу", когда меньшие по размеру и более маневренные лодки должны подвинуться, чтобы избежать более крупных кораблей, которые не могут быстро изменить курс.